Фигурист Сергей Воронов выступит в финале серии Гран-при

После завершения турнира мужчин-одиночников на Гран-при России в престижной коммерческой серии мирового фигурного катания стали известны участники финала этих соревнований, который пройдет в начале декабря в канадском Ванкувере. В финал вышел россиянин Сергей Воронов.

Наш одиночник был вторым на Гран-при Японии и третьим – на турнире Skate America и этого хватило для выхода в шестерку сильнейших. Победивший в Москве японец Юдзуру Ханю также в финале, на решающий старт серии Гран-при также попали Сема Уно из Японии и Михал Бржезина из Чехии. Еще два участника определятся по итогам Гран-при Франции.