Поезд протаранил автобус: "Мерседес" с пассажирами выехал на красный

В ГИБДД Саратовской области рассказали подробности аварии, унесшей жизни пяти человек. В частности, автобусом Mercedes, выехавшем на железнодорожные пути на запрещающий сигнал перед товарным составом, управлял 61-летний гражданин Казахстана. Он и его сменщик попали в больницу. Из семи пассажиров погибли пятеро. Все они - граждане Узбекистана, пишет РИА Новости. Машинист локомотива грузового поезда не пострадал.

В райцентр Озинки из Саратова для лечения пострадавших прибыла бригада с профильными специалистами областной клинической больницы.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ устанавливают причины и обстоятельства аварии с целью дать оценку действиям водителя автобуса и машиниста поезда.

Как рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги, ремонтники убрали обломки с переезда и восстановили движение поездов.

Столкновение поезда и автобуса произошло в субботу утром на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе в 15 километрах от границы с Казахстаном.