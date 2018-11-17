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17 ноября 201816:37

Легковушка врезалась в столб после столкновения с пожарной машиной. Видео

ВКонтакте/Оксана Ребенко

Днем в субботу, 17 ноября, в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошла авария с участием пожарного автомобиля.

 

Спецтранспорт с включенной сиреной и проблесковыми маячками выехал на перекресток. В этот момент под него выскочила легковушка, водитель которой попытался уклониться от столкновения, но все же получил удар от пожарного авто и вылетел за пределы проезжей части, по дороге снеся ограждение и врезавшись в светофор.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

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