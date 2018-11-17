Создатели "Пиратов" променяли Джонни Деппа на женщину

Компания Walt Disney, которой принадлежит приключенческая франшиза "Пираты Карибского моря", в дальнейшем намерена отказаться от участия Джонни Деппа, играющего капитана Джека Воробья.

Вероятно, сюжет шестой ленты будет выстроен вокруг пиратки Редд, которая фигурирует в оригинальном аттракционе из диснеевских парков.

Продюсер ленты Джерри Брукхаймер. Режиссер пока не известен, не подтверждено участие Орландо Блума и Киры Найтли. Дата премьеры – ориентировочно 2020-2021 год.

"Пираты Карибского моря" — одна из самых успешных кинофраншиз. Пять фильмов серии собрали 4,5 миллиарда долларов в прокате, передает HNE.