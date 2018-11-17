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17 ноября 201817:15

Россиян и шведов в футбольной Лиге наций рассудит француз

EPA

Бригада судей из Франции во главе с главным арбитром Бенуа Бастьеном будет обслуживать решающий матч 6-го тура футбольной Лиги наций в группе "В2" между национальными командами Швеции и России, который пройдет 20 ноября в Стокгольме.

Помощниками арбитра на линии станут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, в качестве судей за воротами будут работать Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри, сообщает Спортбокс.Ru. Резервным арбитром УЕФА назначил Николя Дано.

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