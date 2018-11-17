Убийство и экстрадиция: Трамп поговорил с журналистами на лужайке Белого дома

Ситуацию вокруг убийства в консульстве Саудовской Аравии в Турции журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги американский президент Дональд Трамп будет обсуждать с госсекретарем Майклом Помпео и представителями Центрального разведывательного управления. Об этом Трамп рассказал журналистам на лужайке у Белого дома перед тем, как отправиться в серьезно пострадавший от лесных пожаров штат Калифорния.

Трампа попросили прокомментировать якобы сделанные ЦРУ выводы о возможной причастности властей Саудовской Аравии к убийству Хашогги. По словам Трампа, его "пока еще не проинформировали" — ЦРУ по этому поводу "будет разговаривать с ним сегодня".



Трамп также сообщил, что направит письменные ответы на вопросы, интересующие спецпрокурора Роберта Мюллера, уже на предстоящей неделе. Мюллер ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

По словам Трампа, ответы на вопросы полностью готовы, но пока еще не отправлены спецпрокурору. Американский президент не исключил и возможности своей личной встречи с Мюллером, передает ТАСС.

Трамп также рассказал, что пока не рассматривает вопрос о возможности экстрадиции из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя может вернуться к нему позднее. Также, по словам американского президента, он "очень близок к принятию решения" по кандидатуре нового постоянного представителя США при ООН вместо покинувшей этот пост Никки Хейли.