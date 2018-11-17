Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин получили за произвольную программу 124,94 балла, установив рекорд мира в этой дисциплине на этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Это позволило им одержать общую победу по итогам двух прокатов.

Россияне набрали 199,43 балла, заняв первое место среди танцевальных пар. Вторыми стали испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (174,42). В тройке лучших оказались и американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (174,21).

Благодаря этой победе Степанова и Букин сумели отобраться в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря 2018 в Ванкувере.

Ранее на турнире победу у мужчин одержал японец Юдзуру Ханю, набравший 278,42 балла.