Ассанж отказался добровольно ехать в США

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщили об отказе их клиента добровольно предстать перед судом в США. Советники Барри Поллак и Карлос Поведа рассчитывают, что Эквадор, в посольстве которого в Лондоне укрывается Ассанж, по-прежнему будет предоставлять ему убежище. Ассанж скрывается от ареста с 2012 года, пишет ТАСС.

Как сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс, адвокаты австралийца не исключают, что новые власти Эквадора изменят свое решение и выдадут его США. Ранее американское Министерство юстиции предъявило Ассанжу обвинения.

"На Ассанжа не следует возлагать бремя защиты самого себя от уголовных обвинений, когда его обвиняют в том, чем занимается ежедневно любой журналист на свете", — заявил Поллак.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа доступа в интернет и телефонной связи, чтобы он не мог делать политические заявления.

Адвокаты Ассанжа предупредили, что на Кито будет возложена полная ответственность, если с австралийцем "произойдет что-то опасное".