Канатоходец едва не сорвался и угодил в полицию после опасного трюка в Петербурге. Видео

Канатоходец устроил "прогулку" между высотными зданиями в Петербурге, сообщает РИА Новости. Опасный трюк запечатлел на видео один из очевидцев.

Мужчина прошел по канату, натянутому на уровне 27 этажа. Несколько раз он срывался и зависал на страховке.

Как удалось выяснить местным СМИ, после выполнения опасного трюка, он был доставлен в отдел полиции.

Задержанный пояснил, что "выступление" было организовано для "популяризация этого вида спорта и привлечение внимания к его недоступности в нашей стране".