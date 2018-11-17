Коалиция нанесла новый удар по Сирии

Атака на сирийский поселок в Дейр-эз-Зоре была предпринята ВВС коалиции США.

Результатом авиаудара стала гибель мирных жителей, есть раненые. Точное число жертв пока неизвестно.

До поселка Эш-Шафаа авиаудар был нанесен по пригороду Хаджина, погибли 40 человек.

Воздушные атаки продолжаются с пятницы.

Самолеты коалиции оказывают поддержку с воздуха арабо-курдским формированиям "Сил демократической Сирии", которые теснят игиловцев (запрещено в РФ) в Хаджине, однако страдают мирные жители.

15 ноября в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов погибли 23 человека. В среду ВВС коалиции использовали кассетные бомбы, известно и о применении белого фосфора, передает ТАСС.

13 ноября МИД Сирии направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил коалицию в совершении военных преступлений. Дамаск призвал Совбез осудить действия альянса.