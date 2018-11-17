Псевдодокументальный фильм "Донбасс" взял Золотой флюгер Фестиваля европейского кино

Главный приз Фестиваля европейского кино в Севилье — Золотой флюгер — получил фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы.

По мнению организаторов, фильм Лозницы достигает "превосходного эстетического баланса между документальной манерой и вымыслом". Они назвали его съемку прекрасной, а также наделенной "реализмом и творчеством". Кроме того, отмечается, что сценарист и режиссер Лозница рассказывает об ужасе вооруженного конфликта в трогательной истории, повседневной и очень близкой человеку", передает РИА Новости.

За основу сценария "Донбасса" режиссер взял видеоматериалы из любительских роликов на YouTube, снятых в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Его премьера состоялась 9 мая текущего года на международном Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Там же Лозница получил приз за режиссуру этого фильма.

Фильм "Донбасс", совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии, выдвинут на премию "Оскар" в категории лучшего фильма на иностранном языке.

В основном конкурсе Фестиваля европейского кино в Севилье были представлены 19 фильмов, в том числе "Довлатов" российского режиссера Алексея Германа-младшего. Фестиваль проходил с 9 по 17 ноября. Всего в его рамках было показаны около 200 фильмов.

Большая премия жюри досталась фильму "Рэй и Лиз" британского режиссера Ричарда Биллингема. Лучшим режиссером фестиваля была признана француженка Иоланда Зоберман (фильм "М"). Приз за лучший сценарий достался Милораду Крстичу и Радмиле Роцков за фильм "Ограбление по Фрейду" (режиссер — Милорад Крстич, производство Венгрия).