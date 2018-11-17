Медведев в неформальной одежде прогулялся по Порт-Морсби

Дмитрий Медведев, представляющий Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее, прогулялся по городу Порт-Морсби — столице этого государства, расположенного в Океании. Российский премьер в неформальной одежде сделал несколько фотографий города, передает РИА Новости.

Ранее в гостинице Hilton в Порт-Морсби прошла традиционная церемония фотографирования участников саммита АТЭС. Они сфотографировались в национальных новогвинейских рубашках из блестящего материала. Одежда отличалась только по цвету — красная, желтая и синяя. Дмитрий Медведев был одет в рубашку желтого цвета.



Перед началом двухдневного саммита АТЭС глава российского правительства встретился с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О’Нилом. Премьеры обменялись приветствиями и кратко обсудили повестку саммита. Папуа-Новая Гвинея, одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, принимает встречу лидеров АТЭС впервые.