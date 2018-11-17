В Грозном подорвалась молодая смертница

В субботу на окраине Грозного террористка взорвала бомбу у федерального поста полиции номер 21. Как сообщил генерал полиции Апти Алаудинов, теракт совершила неизвестная молодая женщина.

Около 16 часов полицейские на посту заметили странное поведение приближавшейся женщины и потребовали от нее остановиться и показать документы, пишет РИА Новости. Затем они увидели на смертнице самодельное взрывное устройство. Полицейские выстрелили в воздух, но женщина побежала к ним и взорвала бомбу. Убитых и раненых при взрыве нет.

Полиция разыскивает сообщников террористки и устанавливает ее личность.