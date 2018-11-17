Фернандо Алонсо: "Формула-1" стала скучной и предсказуемой

Чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо, который в последние годы выступал за команду McLaren, подтвердил, что решил покинуть "Королевские гонки" в конце нынешнего сезона. Испанец разочарован состоянием дел в турнире.

При этом Алонсо оговорился, что "не закрывает дверь" и, возможно, еще вернется в "Ф-1", но 2019 год он точно проведет в других сериях. Кроме формулических баталий он в этом году уже выступал в WEC и американской Indy 500 с машиной той же McLaren.

Испанец в последние годы все больше разочаровывался в "Формуле-1", называя ее, некогда бывшую вершиной мирового автоспорта, "слабой". "То, что происходит сейчас, — это не "Формула-1", которая заставила меня захотеть стать гонщиком", — сказал Алонсо.

"Я уходу из "Ф-1" потому, что думаю – мы слабое шоу, — цитирует гонщика Planet F1. –Поговорим подробнее о том, что происходит рядом с трассой. Мы говорим о полемике и радиосообщениях".

Чемпион мира 2005 и 2006 годов отмечает: "Я мог бы записать первые 15 позиций на результат следующей гонки, возможно, с небольшими изменениями мест. Мне трудно принять, насколько предсказуемой стала "Формула".

"Полагаю, что я найду больше удовольствия в других гоночных сериях", — заключил именитый испанец.