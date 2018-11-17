Защитный корпус подлодки San Juan полностью деформирован взрывом

Аргентинская субмарина "Сан-Хуан", найденная накануне на дне атлантического побережья неподалеку от Мар-дель-Плата, обнаружена деформированной и с признаками взрыва. Об этом сообщил в субботу родственникам погибших моряков командующий базы ВМС Аргентины Габриэль Аттис.

Дизель-электрическая подводная лодка исчезла с экранов радаров 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. За несколько минут до трагедии с субмарины сообщили об аварии.

Субмарина была найдена накануне поздно вечером на глубине 800 метров​​​. В разговоре с родственниками моряков Аттис уточнил, что защитный корпус подлодки был полностью деформирован, предположительно, в результате взрыва, направленного внутрь. Однако корпус не развалился, видимых отверстий на нем пока не обнаружено. Неподалеку от субмарины были обнаружены части винта, зарытыми в морское дно. Более мелкие обломки разбросаны в диаметре 70 метров.