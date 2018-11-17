Бойко попробует заменить Порошенко

Совет оппозиционной платформы "За жизнь" выдвинул кандидата в президенты Украины. Им стал Юрий Бойко, передает канал "Россия 24".

По словам председателя политсовета партии, объединение будет на президентских, парламентских и местных выборах представлять интересы жителей юго-востока Украины, русскоязычного населения и тех, кто, "понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти".

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.