Трамп все еще доверяет Пенсу

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что ставит под вопрос преданность вице-президента США Майкла Пенса. Трамп рассказал об этом журналистам в субботу на лужайке у Белого дома перед тем, как отправиться в штат Калифорния, передает ТАСС.

Говоря о преданности Пенса, американский лидер заявил, что он "лоялен на сто процентов", высоко оценил его деятельность и добавил, что Пенс "уже прошел проверку во многих отношениях".

Статья на эту тему появилась в газете The New York Times в минувшую пятницу, 16 ноября. Трамп назвал ее сфабрикованной и отметил, что журналисты издания даже не позвонили ему, чтобы получить комментарий для своей статьи. Он призвал руководство газеты удалить этот материал.

Президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме 7 ноября, что Пенс будет баллотироваться с ним для переизбрания на второй срок в 2020 году. А 30 октября в интервью газете Politico Пенс, со своей стороны, выразил желание сохранить свою должность и добиться переизбрания с Трампом в 2020 году.