В "Урал" может перейти темнокожий футболист "Кардифф Сити"

Форвард Ибрагим Мейте, у которого есть гражданство Великобритании и Кот-д'Ивуара, находится на просмотре в екатеринбургском "Урале", который проводит тренировочный сбор на Кипре. Нападающий принял участие в тренировочной игре уральцев с местным "Эносисом" (3:4) и забил гол.

Соглашение 22-летнего экс-ивуарийца с клубом английской премьер-лиги "Кардифф Сити" закончится в январе 2019 года и, скорее всего, продлено не будет, сообщает "Спорт-экспресс". Мейте может оказаться в "Урале" на правах свободного агента.

Несмотря на свое африканское происхождение, Мейте родился в столице Великобритании и в Англии начал заниматься футболом. Он играл за команду низшей английской лиги "Хэрроу Боро", весной 2017 года перешел в "Кардифф", который тогда играл Чемпионшипе. В сезоне-2017-2018 Мейте играл в аренде в клубе "Кроули Таун".

Если Мейте перейдет в "Урал", то он станет вторым футболистом с британским паспортом в истории российской премьер-лиги. Первым был хавбек Дэвид Бентли, игравший за "Ростов" в 2012 году.