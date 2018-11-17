Шипулин не попал в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин, являющийся олимпийским чемпионом, не поедет вместе с национальной командой на первые три этапа Кубка мира. Ранее стало известно, что по итогам контрольных гонок в Конитолахти в состав сборной России попали Дмитрий Малышко, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Все трое биатлонистов отобрались по спортивному принципу, показав лучшие результаты в спринте. Шипулин же пропускал отборы, поскольку гарантировал себе место в национальной команде по итогам Кубка мира прошлого сезона.

Однако он не попал в нынешний состав российской сборной на первые три этапа. Об этом ТАСС заявили в Союзе биатлонистов России. Сообщается, что Шипулин еще не готов к официальным стартам, поскольку из-за проблем со здоровьем пропустил часть подготовки к сезону.

Напомним, что первый этап Кубка мира состоится в словенской Поклюке. Соревнования пройдут с 30 ноября по 9 декабря 2018 года.