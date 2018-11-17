Под Питером запустили тактическую ракету "Точка-У"

На полигоне "Луга" в Ленинградской области гостям военнослужащих Западного военного округа были показаны возможности современной российской артиллерии и ракетных соединений. В День ракетных войск и артиллерии военные запустили тактическую ракету "Точка-У", пишет ТАСС. Боевую стрельбу провели преподаватели и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

Также зрителям продемонстрировали использование управляемых снарядов "Краснополь" и мин "Смельчак".

В праздничной программе также продемонстрировали разные виды артиллерийского огня, разведку беспилотниками, наземный бой при поддержке артиллерии и авиации, уничтожение укреплений огнеметами.

В показе были задействованы более тысячи военнослужащих и свыше 140 современных образцов всех видов артиллерии и ракетных комплексов.