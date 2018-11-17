Девушка, подорвавшаяся у поста полиции в Грозном, была неместной

Взорвавшая себя в Грозном смертница — не уроженка Чечни, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов занимаются уточнением личности террористки", — приводит агентство слова неназванного собеседника. Некоторые СМИ уточняют, что террористка, по предварительным данным, была уроженкой Дагестана.

Ранее сообщалось, что в субботу около 16.00 на окраине столицы Чечни неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв. Сотрудники полиции, дежурившие на посту № 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного, заметили ее неадекватное поведение и попросили остановиться и предъявить документы. Услышав просьбу полицейских, женщина устремилась к посту. Полицейские заметили прикрепленное к телу женщины самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел. После чего террористка осуществила самоподрыв.

Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме.