Игумен-соблазнитель Пальчиков сослан в монастырь

Кубанский игумен-соблазнитель Юрий (Пальчиков) освобожден от должностей и сослан в монастырь.

Причина – церковное правонарушение. Было рассмотрено обращение Даниила Федотова 1998 года рождения о действиях игумена Юрия (Пальчикова), бывшего благочинного Кущевского церковного округа, настоятеля храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской Краснодарского края, в котором указывалось на поведение, порочащее священный сан и вносящее соблазн в среду верующих.

В епархии подчеркнули, что речи о действиях сексуального характера не было, только о смущении разговорами.

Срок послушания Пальчикова в Свято-Духовом мужском монастыре города Тимашевска Краснодарского края – 7 лет, передает РИА Новости.