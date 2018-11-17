Российские керлингистки победили немок в стартовой игре чемпионата Европы

Женская сборная России по керлингу с победы стартовала на чемпионате Европы в эстонском Таллине. Россиянки в первом матче кругового турнира обыграли соперниц из Германии со счетом 12:5.

За нашу команду выступили Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Следующую встречу сборная России проведет 18 ноября. Ее соперником станет итальянская команда.

Ранее российские керлингисты уступили немцам в дебютном матче чемпионата Европы. Напомним, что турнир в Таллине завершится 24 ноября.