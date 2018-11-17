Bloomberg назвал СП-2 "памятником" энергозависимости ЕС от России

Аналитики агентства Bloomberg уверены, что в будущем возрастет зависимость стран Европы от поставок природного газа из России. К этому приведет отказ Германии от атомной энергетики и закрытие угольных электростанций к 2022 году.

Как считают в Bloomberg, компания "Газпром" с помощью трех крупных проектов нарастит свое влияние в Европе и Азии. Газопровод "Северный поток-2" обеспечит топливом растущую немецкую экономику, "Сила Сибири" будет доставлять российский газ в Китай, а подводный "Турецкий поток" снабдит газом Турцию и Юго-Восточную Европу.

В агентстве стройку "Северного потока-2" в полукилометре от закрытой АЭС Грайфсвальд назвали "памятником" растущей энергетической зависимости Европы.

Впрочем, в самой Германии бизнесмены считают Россию надежным поставщиком.

"Это рынок со свободным доступом. Здесь рады всем, кто хочет продавать свои запасы", — заявил директор по коммерческой деятельности RWE Андре Штраке.

По расчетам аналитиков, "Газпром" в 2025 году будет обеспечивать 40 процентов потребности Европы в газе. Такие крупные проекты не обходятся без противников, сказано в статье. Одним из самых ярых является президент США Дональд Трамп, заинтересованный в продаже американского газа.