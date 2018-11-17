Уровень владения матом — Газманов: у Шнура уши бы "свернулись трубочкой"

Отмечающий полувековой юбилей творческой деятельности певец Олег Газманов поделился своим отношением к славе, а также признался в одном очень необычном таланте.

В студии программы НТВ "Центральное телевидение", Газманов рассказал, что умеет… цветисто ругаться матом.

"Я такие выражения знаю, что, наверное, у Шнура уши трубочкой бы свернулись!" — рассказал Газманов, оправдывая свои глубокие познания "великого и могучего" тем, что почти три года ходил в море после окончания Калининградского морского училища.

Несмотря на искреннюю любовь к цветистым выражениям, певец использует их в жизни достаточно редко. В отличие от большинства любителей мата, он на нем не разговаривает, а действительно ругается. Частое употребление нецензурных выражений нивелирует его мощь и силу, считает артист. "У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко ", — считает Газманов.

Певец полагает, что ради "хайпа " можно сквернословить и со сцены, но сам Газманов считает это проявлением неуважения к русскому мату.

Народный артист России Олег Газманов начал карьеру моряка в Калининграде. Затем закончил музучилище по классу гитары, выступал в музыкальной группе "Атлантик ". Автор и исполнитель популярных хитов, пел дуэтом с партийными лидерами, стал автором неофициального гимна "Единой России" — "От восточного края страны до янтарных балтийских морей". В эти дни 67-летний артист отмечает 50-летие пребывания на сцене.