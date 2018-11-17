КХЛ. ЦСКА одержал девятую победу подряд в матче с "Нефтехимиком"
В Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичными армейцами и местным "Нефтехимиком". Подопечные Игоря Никитина, проигрывая по ходу встречи, сумели добиться победы со счетом 2:1. Она стала для ЦСКА девятой подряд.
В первом периоде Йоонас Няттинен вывел хозяев льда вперед. Красно-синие сравняли счет еще до перерыва. У гостей отличился Линден Вей. Во второй двадцатиминутке форвард ЦСКА Сергей Толчинский забил, как оказалось, победную шайбу.
Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции, набрав 48 очков после 28 игр. "Нефтехимик" остался на 9-й позиции на Востоке с 26 баллами.
В двух других встречах дня нижегородское "Торпедо" дома обыграло братиславский "Слован" со счетом 4:1, а рижское "Динамо" в гостях уступило в серии буллитов казанскому "Ак Барсу" – 1:2.
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