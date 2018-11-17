В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

На Сущевском Валу в Москве полицейские остановили мужчину, который намеревался порезать себя ножом. В борьбе мужчина ранил одного из сотрудников правоохранительных органов, пишет ТАСС. Бригада скорой оказала полицейскому медицинскую помощь.

Неадекватным мужчиной оказался 49-летний житель столицы. Он задержан и доставлен в отдел полиции для доследственной проверки.