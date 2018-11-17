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Конфликт в Сирии 20 минут назад

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17 ноября 201819:44

Сирийские террористы потеряли форпост в каньоне Телль-эс-Сафа

EPA

Сирийские силовики выбили игиловцев (запрещено в РФ) из их форпоста в горном каньоне Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда. Остатки банды бегут в сторону Сирийской пустыни, сирийские бойцы их преследуют.

Удалось ликвидировать эмира ИГ (запрещено в РФ) в Южной Сирии Абу Хаджера аш-Шишани и нескольких полевых командиров.

Наступление началось три месяца назад, на стороне сирийской армии воюют палестинцы из бригады "Аль-Кудс" и отряды вооруженной оппозиции из горной местности Каламун, передает ТАСС.

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