В Крыму нашли уникальную усадьбу

Археологи обнаружили в Крыму остатки античного поселения конца V — начала III века до нашей эры. Они предполагают, что это была крупная загородная усадьба боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Института археологии РАН, находка была сделана во время раскопок в зоне будущего строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту, возле села Октябрьское.

По словам руководителя Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН, доктора исторических наук Сергея Внукова, это уникальный памятник, аналогов которому ученые не встречали во всем Причерноморье. Внуков оговорился, что пока у археологов больше вопросов, чем ответов, однако отметил, что это одна из крупнейших сельских усадеб, известных в Крыму, которая предварительно датируется временем расцвета Боспорского царства".

Поселение хорошо сохранилось, по предварительным данным, в нем жили примерно 150 лет. За это время он минимум два раза перестраивался. Объект назван Манитра по названию расположенной рядом горы Макитра. В него входят жилые дома, круглые загоны для скота и некрополь. Всего в него входят около 10 дворов и 40 помещений.

Как отмечают ученые, поселение необычно не только очень большой площадью сплошной застройки, но и сложной структурой и качеством строительных работ. В этой связи археологи предполагают, что хозяин усадьбы был очень состоятельным человеком. Пока ученые раскрыли примерно 80 процентов поселения.