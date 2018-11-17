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17 ноября 201820:00

Подмосковный ревнивец расстрелял бывшую с мужем, а затем убил себя

Global Look Press

В подмосковном Видном ревнивец убил свою любовницу, ее мужа, после чего попытался покончить с собой.

Как сообщает "Интерфакс" от огнестрельных ранений женщина и ее муж скончались на месте, виновник трагедии умер в скорой.

По сообщению ТАСС, на улице Советской были обнаружены трупы двух мужчин и женщина с огнестрельными ранениями.

 

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Подмосковный ревнивец расстрелял бывшую с мужем, а затем убил себя

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