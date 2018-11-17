Тело грозненской смертницы осмотрят саперы и собаки

В Старопромысловском районе Грозного, у КПП-21, где в субботу подорвала себя женщина-смертница, работает следственная бригада. Личность погибшей устанавливается, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления СК РФ по Чечне.

Место происшествия оцеплено полицейскими и полиции и военнослужащими, участок дороги на Старопромысловском шоссе, где произошло ЧП, перекрыт. Транспорт пустили по объездной дороге.

На место должны приехать саперы и кинологи: они должны обследовать тело смертницы и прилегающую местность, чтобы убедиться, что там больше нет взрывного устройства.

Ранее врио министра внутренних дел по республике генерал полиции Апти Алаудинов рассказал, что неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв около 16 часов. По предварительным данным, она — уроженка Дагестана.