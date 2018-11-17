Гибель людей в ДТП с автобусом и поездом: виновник задержан, возбуждено дело

После ДТП с участием автобуса, ехавшего из Казахстана в Россию, и товарного поезда в Саратовской области возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе столкнулись автобус и грузовой поезд. Из семерых пассажиров автобуса погибли пятеро, все они – граждане Узбекистана.

Госпитализированы 61-летний водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Они в тяжелом состоянии, принято решение доставить их в Саратов, передает ТАСС.

ГИБДД и Следком вероятным виновником ДТП назвали водителя автобуса, который нарушил правила проезда железнодорожного переезда, ему грозит до 7 лет тюрьмы, передает РИА Новости.