Вне конкуренции: Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

На арене "Мегаспорт" в Москве закончилась соревновательная часть предпоследнего пятого этапа Гран-при по фигурному катанию. Турнир завершался произвольной программой в женском одиночном катании. Победительницей этапа стала россиянка Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка 2018 года за свой произвольный прокат получила от судей 142,17 балла. Ранее российская фигуристка набрала 80,78 балла в короткой программе, обновив свой же мировой рекорд. Таким образом, общая сумма Загитовой равна 222,95 балла.

16-летняя чемпионка Пхенчхана не просто выиграла, но и сделала это с огромным преимуществом, опередив свою соотечественницу Софью Самодурову почти на 25 баллов. Вторая россиянка завоевала серебро и по сумме двух программ показала результат 198,01 очка.

Третьей стала кореянка Инсу Лим (185,67). Еще одна россиянка Полина Цурская заняла восьмое место (149,45).

В воскресенье, 18 ноября, пройдут показательные выступления.