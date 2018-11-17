Порошенко похвастался отношениями с американцами, которых до него не было

Петр Порошенко в своем "Фейсбуке" похвастался "крепкими, плодотворными и многообещающими" отношениями с американцами. Таких, по словам украинского лидера, до него не было.

Так Порошенко прокомментировал возобновление работы комиссии стратегического партнерства между двумя странами. Результаты ее работы он назвал "обнадеживающими".

Кроме того, украинский президент-миллиардер поблагодарил своего заокеанского коллегу Дональда Трампа за "надежное плечо поддержки".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе украинского МИДа Павлу Климкину, который, к слову, участвовал в заседании комиссии, помочь в борьбе с "российской агрессией". В ответ на это заявление член Совфеда РФ Франц Клинцевич подчеркнул, что Киеву пора перестать быть "игрушкой в чужих руках", а вместо этого стоит задуматься о своих нацинтересах.