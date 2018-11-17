Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

Сразу два ЧП произошли в субботу, 17 ноября, в Подмосковном регионе. В городе Видное мужчина убил бывшую жену и своего родственника, а затем застрелился. А в поселке Поварово в Солнечногорском районе мужчина приревновал жену к ее другу и убил обоих ножом. Он тоже попытался покончить с собой.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета Ольгу Врадий, тела мужчины и женщины с множественными огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Видном. Там же обнаружили мужчину с раной головы. Его отвезли в больницу, где он и умер. По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По словам Врадий, мужчина, по предварительным данным, пришел к своей бывшей супруге, а у нее в гостях находился его родственник. Мужчина убил обоих из ревности, а потом выстрелил себе в голову. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства второго убийства устанавливаются.