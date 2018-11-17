Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
17 ноября 201820:47

Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

Global Look Press

Сразу два ЧП произошли в субботу, 17 ноября, в Подмосковном регионе. В городе Видное мужчина убил бывшую жену и своего родственника, а затем застрелился. А в поселке Поварово в Солнечногорском районе мужчина приревновал жену к ее другу и убил обоих ножом. Он тоже попытался покончить с собой.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета Ольгу Врадий, тела мужчины и женщины с множественными огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Видном. Там же обнаружили мужчину с раной головы. Его отвезли в больницу, где он и умер. По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По словам Врадий, мужчина, по предварительным данным, пришел к своей бывшей супруге, а у нее в гостях находился его родственник. Мужчина убил обоих из ревности, а потом выстрелил себе в голову. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства второго убийства устанавливаются.

Сейчас

20:59

Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

20:36

Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

20:11

Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

19:50

Подмосковный ревнивец расстрелял бывшую с мужем, а затем убил себя

19:30

В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

19:09

Умер Евгений Осин

17:56

В Грозном подорвалась молодая смертница

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Штурм: Осина постараются похоронить как можно скорее

Штурм: Осина постараются похоронить как можно скорее

1 час назад
Тело грозненской смертницы осмотрят саперы и собаки

Тело грозненской смертницы осмотрят саперы и собаки

1 час назад
Гибель людей в ДТП с автобусом и поездом: виновник задержан, возбуждено дело

Гибель людей в ДТП с автобусом и поездом: виновник задержан, возбуждено дело

1 час назад
Вне конкуренции: Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

Вне конкуренции: Алина Загитова с огромным отрывом выиграла Гран-при России

35 минут назад
Маша, Медведь и "кремлевская пропаганда": Лондону посоветовали создать "антимультипликационный центр"

Маша, Медведь и "кремлевская пропаганда": Лондону посоветовали создать "антимультипликационный центр"

40 минут назад
Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

Убийственная ревность: расстрел и резня в Подмосковье унесли пять жизней

47 минут назад
Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не останется в стороне

Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не останется в стороне

15 минут назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Ветеран, у которого аферисты отобрали квартиру в Москве, умер от инфаркта

Ветеран, у которого аферисты отобрали квартиру в Москве, умер от инфаркта

6 часов назад
В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

В центре Москвы мужчина ранил ножом полицейского вместо себя

1 час назад
Порошенко похвастался отношениями с американцами, которых до него не было

Порошенко похвастался отношениями с американцами, которых до него не было

34 минуты назад
Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

Топливные протесты во Франции: не обошлось без жертв

1 час назад
Уральца в самолете избили две женщины

Уральца в самолете избили две женщины

1 час назад
В Крыму нашли уникальную усадьбу

В Крыму нашли уникальную усадьбу

1 час назад
Сирийские террористы потеряли форпост в каньоне Телль-эс-Сафа

Сирийские террористы потеряли форпост в каньоне Телль-эс-Сафа

1 час назад
Уровень владения матом — Газманов: у Шнура уши бы "свернулись трубочкой"

Уровень владения матом — Газманов: у Шнура уши бы "свернулись трубочкой"

2 часа назад
Bloomberg назвал СП-2 "памятником" энергозависимости ЕС от России

Bloomberg назвал СП-2 "памятником" энергозависимости ЕС от России

2 часа назад
КХЛ. ЦСКА одержал девятую победу подряд в матче с "Нефтехимиком"

КХЛ. ЦСКА одержал девятую победу подряд в матче с "Нефтехимиком"

2 часа назад
Франция озвучила условие участия России в G7

Франция озвучила условие участия России в G7

2 часа назад
Итоговый турнир АТР. Зверев выиграл полуфинал у Федерера

Итоговый турнир АТР. Зверев выиграл полуфинал у Федерера

2 часа назад
Игумен-соблазнитель Пальчиков сослан в монастырь

Игумен-соблазнитель Пальчиков сослан в монастырь

2 часа назад
Тарасова и Морозов победили в Москве, несмотря на травму партнерши

Тарасова и Морозов победили в Москве, несмотря на травму партнерши

2 часа назад
Российские керлингистки победили немок в стартовой игре чемпионата Европы

Российские керлингистки победили немок в стартовой игре чемпионата Европы

2 часа назад
Под Питером запустили тактическую ракету "Точка-У"

Под Питером запустили тактическую ракету "Точка-У"

2 часа назад
Шипулин не попал в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Шипулин не попал в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

3 часа назад
Защитный корпус подлодки San Juan полностью деформирован взрывом

Защитный корпус подлодки San Juan полностью деформирован взрывом

3 часа назад
Трамп все еще доверяет Пенсу

Трамп все еще доверяет Пенсу

3 часа назад
Бойко попробует заменить Порошенко

Бойко попробует заменить Порошенко

3 часа назад
Медведев в неформальной одежде прогулялся по Порт-Морсби

Медведев в неформальной одежде прогулялся по Порт-Морсби

3 часа назад
Псевдодокументальный фильм "Донбасс" взял Золотой флюгер Фестиваля европейского кино

Псевдодокументальный фильм "Донбасс" взял Золотой флюгер Фестиваля европейского кино

3 часа назад
Названы самые опасные и безопасные для туристов страны

Названы самые опасные и безопасные для туристов страны

3 часа назад
Калифорнийский огонь прошел в метре от дома Энтони Хопкинса и сжег все вокруг

Калифорнийский огонь прошел в метре от дома Энтони Хопкинса и сжег все вокруг

3 часа назад
Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

Фигуристы Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

4 часа назад
"Кто заказал Катю Гандзюк": активисты расписали забор особняка Авакова

"Кто заказал Катю Гандзюк": активисты расписали забор особняка Авакова

4 часа назад
Путин очаровал провизоров аптеки и сделал их звездами

Путин очаровал провизоров аптеки и сделал их звездами

4 часа назад
Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки

Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки

5 часов назад
"Уличный демократ" Пашинян огорчил белорусские власти

"Уличный демократ" Пашинян огорчил белорусские власти

5 часов назад
Пожар на московском НПЗ: огненный столб был виден за несколько километров

Пожар на московском НПЗ: огненный столб был виден за несколько километров

6 часов назад
Мэй спасается от проблем при помощи виски

Мэй спасается от проблем при помощи виски

6 часов назад
"Игрушка в чужих руках": Помпео пообещал Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией"

"Игрушка в чужих руках": Помпео пообещал Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией"

6 часов назад
Священников начали приглашать на "беседы" в СБУ

Священников начали приглашать на "беседы" в СБУ

7 часов назад
Россиянину с георгиевской ленточкой на чемодане запретили въезд на Украину

Россиянину с георгиевской ленточкой на чемодане запретили въезд на Украину

7 часов назад
Греф рассказал о большом шаге вперед

Греф рассказал о большом шаге вперед

7 часов назад
Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены после инцидента в Германии

Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены после инцидента в Германии

7 часов назад
Перед отпуском Захарова поделилась "новым анекдотом" от британцев

Перед отпуском Захарова поделилась "новым анекдотом" от британцев

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 ноября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 ноября 2018 года

9 часов назад
Потерянный мультфильм Диснея нашелся спустя 90 лет и скоро будет показан

Потерянный мультфильм Диснея нашелся спустя 90 лет и скоро будет показан

12 часов назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

16.11.2018 16:27
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

16.11.2018 16:21
Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

16.11.2018 14:34
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

16.11.2018 11:15
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

16.11.2018 10:40
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

15.11.2018 16:40