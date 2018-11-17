Маша, Медведь и "кремлевская пропаганда": Лондону посоветовали создать "антимультипликационный центр"

Говорить о высказываниях западных критиков по поводу мультсериала "Маша и Медведь" можно только с большой долей иронии, заявил глава студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко.

Ранее в Times вышла публикация, в которой мультсериал назвали элементом кремлевской пропаганды и инструментом мягкой силы России. Маша, по словам критиков, ведет себя решительно и по-путински.

Ловейко сыронизировал, что можно было написать также и по-черчилльски. И вопреки изложенному в статье – государственных денег они не видели.

Никаких политических параллелей создатели мультсериала не проводили, передает РИА Новости.

Произошедшее прокомментировали и в посольстве России в Лондоне, предложив британцам основать "антимультипликационный центр" по борьбе с анимационными проявлениями "кремлевской пропаганды", например, "где-нибудь на Балтике", и ввести санкции в отношении карикатуристов.

Число подписчиков англоязычного канала мультсериала в YouTube на сегодня превышает 4,2 миллиона.