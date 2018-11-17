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17 ноября 201821:40

Умер в одиночестве: у Осина отнимались ноги, были цирроз и нервное истощение

Global Look Press

У певца Евгения Осина был цирроз печени и нервное истощение, он очень плохо себя чувствовал, рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

По его словам, Осин также постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Как отмети Разин, во всем виноват разгульный образ жизни, которой он вел много лет.

"Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там... Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", — приводит слова Разина РИА Новости.

Он же рассказал, что Евгения Осина похоронят в предстоящий вторник, 20 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве. Там же состоится прощание с певцом. По словам Разина, он берет на себя расходы по организации мероприятия.

Евгений Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом стало известно в субботу, 17 ноября.

"Когда мы с Женей начинали работать еще 30 лет назад, он был веселый хороший парень. Никогда не злоупотреблял ничем, мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", — добавил продюсер группы "Ласковый май".

Заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая со своей стороны заявила, что Осин был ярким артистом с уникальной манерой исполнения, но невостребованность в профессии нередко приводит некогда знаменитых певцов к алкогольной зависимости, особенно когда нет поддержки близких. "И его песни будут с нами еще многие годы. Царствие небесное", — добавила Гурцкая.

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