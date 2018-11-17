Путин в субботу побывал в Печорах

Президент РФ Владимир Путин посетил город Печоры Псковской области и зашел в монастырь вместе с владыкой Тихоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пообещал, что кадры посещения Путиным Псковской области появятся в воскресенье.

Синод Русской православной церкви назначил епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии в мае текущего года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита в том же месяце в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня.

Свой монашеский путь владыка Тихон он начинал именно в Псковской епархии — в 1982 году он поступил трудником, а затем послушником в Псково-Печерский монастырь. Впоследствии Тихон (Шевкунов) стал игуменом Сретенского монастыря, бывшего московским подворьем Псково-Печерского монастыря, напоминает РИА Новости.