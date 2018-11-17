Шведы обыграли команду Турции и сохранили шансы на повышение в Лиге наций

В субботу, 17 ноября, состоялся матч Лиги наций между соперниками сборной России по второй группе лиги "В". Сборная Турции и принимала команду Швеции и потерпела поражение со счетом 0:1.

Единственный мяч на 71-й минуте с пенальти забил бывший защитник российского клуба "Краснодар" Андреас Гранквист.

Эта победа позволила шведам сохранить шансы на повышение в классе и выход в сильнейшую лигу "А". Для этого им необходимо в последнем туре одержать победу над сборной России. Турки лишились шансов подняться выше третьего места и покинут лигу "В".

Напомним, встреча между сборными Швеции и России пройдет 20 ноября в Стокгольме.