По итогам топливных протестов во Франции задержаны более 100 человек

Французская полиция задержали 117 человек в ходе акций протеста против роста цен на бензин. По итогам манифестаций, прошедших в субботу, 17 ноября, по всей стране представитель МВД Франции организовал специальный брифинг.

По его словам, 73 человека из числа задержанных были взяты под стражу. Между тем число пострадавших в ходе протестов увеличилось до 227 человек, шестеро из них в критическом состоянии, передает ТАСС.

В топливных протестах во Франции приняли участие около 244 тысяч человек, недовольных повышением цен на бензин.

Как ожидается, в будущем году литр бензина подорожает на 2,9 евроцента, а дизельного топлива – на 6,5. В этом году цены возросли примерно на 15 и 23 процента соответственно.