Папа Римский собрал 16 миллионов евро для Донбасса

Шестнадцать миллионов евро было собрано в ходе акции "Папа для Украины", проведенной по инициативе главы Ватикана.

Деньги собирались для пострадавших от военных действий в Донбассе, заявил апостольный нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Причем 11 миллионов собрали по церквям Европы, а 5 миллионов добавил папа из своих личных фондов.

Префект ватиканского дикастерия интегрального развития человека кардинал Питер Тарксон отметил, что распределение средств контролировалось в ходе визита на Украину, помощь оказывалась по таким направлениям, как: здравоохранение, питание, утепление домов, психосоциальная поддержка, передает РИА Новости.

В 2014 году началась военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.