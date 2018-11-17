17-летнюю девочку-изверга приговорили к 1,5 годам воспитательной колонии

Ярославский суд приговорил 17-летнюю участницу издевательств над школьницей к полутора годам воспитательной колонии.

Приговор пока в силу не вступил, передает РИА Новости.

Видео соответствующего содержания появилось в сети 16 августа. На нем подростки заставляют девочку танцевать голой, есть землю.

Ранее сообщалось, что только одна из участниц травли достигла возраста уголовной ответственности – 16 лет. Две девочки 13 и 15 лет по решению суда были помещены в закрытую школу.