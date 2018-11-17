Алина Загитова: наклеиваю тейпы на ноги из-за болей в суставах

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после победы на Гран-при России призналась, что испытывает болевые ощущения в суставах из-за роста. Именно поэтому она наклеивает на ноги тейпы – специальные фиксирующие ленты.

16-летняя российская фигуристка в субботу, 17 ноября, одержала победу на этапе Гран-при в Москве и отобралась в финал соревнований, который пройдет в Ванкувере. В короткой программе Загитова обновила собственный мировой рекорд.

"Это (тейпы на ноге) связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы, — рассказала Загитова, которую цитирует ТАСС. — Но это нужно просто перетренировать".

Говоря о своем выступлении, Загитова призналась, что оно было не очень хорошим, а при последнем прыжке была допущена "нелепая ошибка".