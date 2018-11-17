В Солнечногорске найдены тела убитых мужчины и женщины

В Солнечногорске (Подмосковье) обнаружены тела убитых мужчины и женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина был 1972 года рождения, женщина – 1942 года.

Это не единственный трагический инцидент, произошедший 17 ноября в Подмосковье. Ранее сообщалось, что в том же Солнечногорском районе, в городе Поварово, мужчина из ревности убил ножом свою жену и ее приятеля. Также в подмосковном городе Видное мужчина, пришедший в гости к своей бывшей супруге, застал у нее своего родственника, убил обоих и затем покончил с собой.