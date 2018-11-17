Виновен ли саудовский принц в убийстве Хашогги: власти США в сомнениях

Власти США по-прежнему не имеют окончательного мнения относительно виновников убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Представитель госдепа Хезер Науэрт, говоря об этом, подчеркнула, что США намерены привлечь к ответственности всех виновных. Тем не менее, остается еще много невыясненных вопросов, признала она.

Ранее Дональд Трамп обсудил убийство журналиста с главой ЦРУ Джиной Хаспел и госсекретарем Майком Помпео. ЦРУ считает, что саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог приказать убить Хаошгги. Однако Трамп уверен в непричастности принца, передает РИА Новости. Кроме того, американский президент заявлял, что не намерен терять миллиарды долларов инвестиций, которые Саудовская Аравия делает в экономику США. О непричастности принца заявил также глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Из-за убийства Хашогги 15 ноября США в рамках "Глобального акта Магнитского" (по задумке Вашингтона — список лиц, нарушающих права человека) ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. После этого госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что госдеп продолжит расследование убийства и привлечет всех виновных к ответу.

По подозрению в убийстве Хаошгги в настоящее время задержан 21 человек. Журналист пропал в Турции 2 октября – он зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда. В ночь на 20 октября стало известно, что он мертв. По предварительной информации, он поссорился с сотрудниками консульства, из-за чего и был убит.