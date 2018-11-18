В Грозном следствие устанавливает личность женщины, подорвавшей себя у КПП

В Грозном полицейские устанавливают личность женщины, которая подорвала себя у КПП в Старопромысловском районе на окраине Чеченской столицы.

Полицейским девушка сразу показалась странной — была очень напряжена и вела себя неадекватно. В ответ на требование остановиться побежала в их сторону. После предупредительного выстрела не остановилась. Был открыт огонь на поражение — и тогда она привела в действие взрывчатку на поясе.

Никто из полицейских и мирных граждан не пострадал, передает телеканал "Россия 24".