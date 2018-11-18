В центре Афин бесчинствуют анархисты

В Греции вспыхнули массовые беспорядки. В центре Афин анархисты били витрины, жгли мусорные баки и бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция отвечала слезоточивым газом. Кроме того, стражи порядка впервые применили против бушующей толпы водометы, передает РИА Новости.

Параллельно прошла демонстрация у посольства США, демонстранты предприняли несколько попыток прорвать кордон охраны. Так отмечали годовщину восстания 1973 года. Тогда студенты захватили университет в знак протеста против военной диктатуры, напоминает телеканал "Россия 24". Американцы поддержали хунту. В итоге погибли 23 молодых человека.