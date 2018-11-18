Мэй пытается убедить британцев, что Brexit выгоден для страны

Великобритания после выхода из Европейского союза сократит число мигрантов и сэкономит на выплате огромных сумм в бюджет ЕС, а еще перестанет подчиняться Европейскому суду.

Это всё обещала Тереза Мэй в интервью изданию Daily Mail. Таким образом премьер-министр Великобритании пытается убедить общество в том, насколько хорош Brexit. Впрочем, далеко не все с этим согласны.