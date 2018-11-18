Число жертв пожара в Калифорнии выросло до 74

В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров: погибли уже 74 человека. Более тысячи числятся пропавшими без вести. Полиция сообщила, что в штате очень много случаев мародерства — задержаны несколько вооруженных грабителей.

Пожар, которому дали имя "Кэмп", локализован. Но его площадь все еще составляет 59 тысяч гектаров. Это самый разрушительный пожар в стране за последние сто лет.