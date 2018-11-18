Сторонники автокефалии атаковали резиденцию архиерея Криворожской епархии

В городе Кривой Рог десятки сторонников автокефалии Украинской церкви атаковали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Он верен Украинской православной церкви, передает РИА Новости.

Нападавшие пытались проникнуть в резиденцию правящего архиерея, старались выломать двери и ворота, выкрикивали оскорбления в адрес митрополита. Они принесли плакаты с лозунгами в поддержку автокефалии, которые затем развесили на заборе и воротах. Представители нацгвардии спокойно наблюдали за происходящим и не мешали нападавшим, хотя те выкрикивали призывы, разжигающие религиозную рознь.

Известно, что один из участников беспорядков представился членом "Правого сектора" (запрещена в РФ). Он сказал, что не религиозен, но выступает за идею создания "Единой поместной автокефальной церкви". Еще один участник заявил, что он "в теме", при этом агитировал "за свободную Украину". Третий митингующий хотел, чтобы митрополит отказался от занимаемой им позиции.

Константинополь решил предоставить неканоничной церкви на Украине автокефалию, чем спровоцировал раскол. 15 октября Синод Русской православной церкви разорвал общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской православной церкви, включая территории Украины и Белоруссии. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение.

Духовенство Днепропетровской епархии единодушно поддерживает каноническую Украинскую православную церковь.